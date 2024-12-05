Под Волчанском пограничники поразили укрытия с пехотой и грузовик россиян
В Харьковской области воины пограничной бригады «Гарт» продолжают охоту и наносят удары FPV-дронами по вражеским целям на Волчанском направлении
Об этом сообщает Госпогранслужба, передает RegioNews.
На днях операторы БПЛА подразделения "Falcon" метко отработали по местам сосредоточения захватчиков.
"Ударами дронов поражены укрытия с личным составом противника и грузовой автомобиль", – говорится в сообщении.
Напомним, возле Волчанска пограничники сбросами с бомберов уничтожили блиндажи россиян.
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