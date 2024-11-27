Украина получила финансовую помощь в $4,8 млрд от Всемирного банка

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Украина получила финансирование в размере 4,8 миллиарда долларов от Всемирного банка в рамках проекта PEACE

Об этом сообщил премьер-министр Денис Шмигаль, передает Regionews.

По словам главы правительства, этот проект является крупнейшим инвестиционным мероприятием в истории Всемирного банка. Его цель – поддержка реформ в Украине, развитие социальной и образовательной сфер, здравоохранения, аграрного сектора и проектов восстановления.

"Чрезвычайно благодарны США и партнерам по развитию, которые финансируют помощь в рамках проекта PEACE. Спасибо Всемирному банку за постоянную вовлеченность и активную поддержку укрепляющих Украину инициатив", - отметил Шмигаль.

В целом, с начала полномасштабного вторжения через механизмы Всемирного банка Украина получила почти 50 миллиардов долларов.





Напомним, недавно Всемирный банк анонсировал новую программу для Украины, направленную на развитие частного сектора. Ее бюджет составляет 593 миллиона долларов, а основными целями является поддержка 20 тысяч малых и средних предприятий и создание или сохранение не менее 40 тысяч рабочих мест.

Ранее стало известно, что Кабмин анонсировал денежную выплату детям-сиротам ко Дню святого Николая.