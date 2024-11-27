10:27  27 ноября
Стало известно, когда в Киеве установят главную елку
08:28  27 ноября
Житель Киевщины случайно выстрелил из охотничьего ружья в жену
23:56  26 ноября
Сколько заработала Татьяна Крупа на должности главы Хмельницкой МСЭК: данные НАБУ
UA | RU
UA | RU
27 ноября 2024, 11:47

Украина получила финансовую помощь в $4,8 млрд от Всемирного банка

27 ноября 2024, 11:47
Читайте також українською мовою
Фото:lb.ua
Читайте також
українською мовою

Украина получила финансирование в размере 4,8 миллиарда долларов от Всемирного банка в рамках проекта PEACE

Об этом сообщил премьер-министр Денис Шмигаль, передает Regionews.

По словам главы правительства, этот проект является крупнейшим инвестиционным мероприятием в истории Всемирного банка. Его цель – поддержка реформ в Украине, развитие социальной и образовательной сфер, здравоохранения, аграрного сектора и проектов восстановления.

"Чрезвычайно благодарны США и партнерам по развитию, которые финансируют помощь в рамках проекта PEACE. Спасибо Всемирному банку за постоянную вовлеченность и активную поддержку укрепляющих Украину инициатив", - отметил Шмигаль.

В целом, с начала полномасштабного вторжения через механизмы Всемирного банка Украина получила почти 50 миллиардов долларов.

Напомним, недавно Всемирный банк анонсировал новую программу для Украины, направленную на развитие частного сектора. Ее бюджет составляет 593 миллиона долларов, а основными целями является поддержка 20 тысяч малых и средних предприятий и создание или сохранение не менее 40 тысяч рабочих мест.

Ранее стало известно, что Кабмин анонсировал денежную выплату детям-сиротам ко Дню святого Николая.

Денис Шмыгаль Всемирный банк Кабмин
23 ноября 2024
Что не так с Планом стойкости от Зеленского
На тысячный день полномасштабной войны с Россией президент Украины Владимир Зеленский провозгласил в Верховной Раде План стойкости. План охватывает фактически все сферы жизни государства и общества, ф...
22 ноября 2024
Количество украинцев, готовых соглашаться на "плохой мир", увеличивается — социолог
Какие проблемы сегодня больше всего беспокоят украинцев, на какие сценарии окончания войны готовы большинство граждан, ощущают ли жители страны демографический кризис и влияет ли на желание победить о...
21 ноября 2024
Снежная крепость: чем может удивить Поп Иван – самая популярная гора Украины
Гора Поп Иван очень хорошо известна многим украинцам. Это – первое место в стране, где еще в конце сентября начинает выпадать снег, превращающий саму гору и исследовательскую станцию на ней в необычай...
15 ноября 2024
Теневая жизнь нового главы Закарпатья Мирослава Билецкого: рэкет, миллионные подряды и сын в ТЦК
Официальная биография нового председателя Закарпатской областной военной администрации Мирослава Билецкого представляет украинского чиновника нового типа – эффективного, порядочного, патриотичного, да...
Россияне обстреляли Херсон: ранена женщина
27 ноября 2024, 11:35
Мужчина, которого узнали на видео с террористом "Моторолой", получил 10 лет тюрьмы
27 ноября 2024, 11:26
С начала войны более 40 генералов ВСУ уволены из-за состояния здоровья, - "Радио Свобода"
27 ноября 2024, 11:10
В Харьковской области пограничники сожгли танки, бронетехнику и пушки россиян
27 ноября 2024, 11:10
Полиция и СБУ в Одессе задержали трех поджигателей админзданий, двое из них - подростки
27 ноября 2024, 11:02
Суд в Хмельницкой области вынес приговор военному, который застрелил своего командира
27 ноября 2024, 10:48
Стало известно, когда в Киеве установят главную елку
27 ноября 2024, 10:27
Теракт возле здания полиции в Житомире: задержаны пять подозреваемых, среди них есть несовершеннолетние
27 ноября 2024, 10:12
Россияне выпустили по Украине почти 90 дронов: как отработала ПВО
27 ноября 2024, 09:35
10 мая 2024
В прокуратуре показали видео последствий ночного удара по Харькову, снятое дроном
20 марта 2024
Россияне уничтожают Великую Писаревку на Сумщине: жуткие кадры разрушений
09 марта 2024
Пограничники на левом берегу Херсонщины уничтожили гаубицу и склад боеприпасов врага
Все видео »
Что не так с Планом стойкости от Зеленского
Количество украинцев, готовых соглашаться на "плохой мир", увеличивается — социолог
Все публикации »
Тимофей Милованов
Александр Коваленко
Вадим Денисенко
Все блоги »