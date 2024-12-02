Зеленский и Шольц осмотрели "умные" беспилотники, которые Украина производит совместно с Германией
Сегодня, 2 декабря, в Киеве Президент Украины Владимир Зеленский и Федеральный канцлер Германии Олаф Шольц осмотрели новейшие образцы БПЛА, FPV-дронов, наземных роботизированных комплексов и систему управления "роя дронов". Некоторые из них Украина производит в сотрудничестве с Германией
Об этом сообщает Офис Президента Украины, передает RegioNews.
Представители компаний-производителей рассказали о характеристиках воздушных и наземных беспилотных систем, а также об особенностях их применения.
Лидерам стран продемонстрировали примеры боевого применения отечественных средств поражения с компьютерным видением, автоматическими системами целеуказания.
В частности, в одном из дронов применены системы автоматического донаведения на цель с искусственным интеллектом производства германских компаний. Еще один результат работы локализованной немецкой компании, которая открыла в Украине центр для производства и обслуживания уже поставленных средств.
"Сегодня вместе с канцлером Олафом Шольцом осмотрели беспилотники с разумным компонентом и пообщались с представителями компаний-производителей. Спасибо всем, кто вовлечен в эту работу. Спасибо Германии за столь важную поддержку нашего оборонного потенциала", — сказал Владимир Зеленский.
Напомним, в понедельник, 2 декабря, утром в Киев прибыл канцлер Германии Олаф Шольц. Темой визита могут быть мирные переговоры.
Ранее сообщалось, что президент Владимир Зеленский отверг сценарий с приглашением в НАТО только часть территории Украины.