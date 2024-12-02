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02 декабря 2024, 16:22

Зеленский и Шольц осмотрели "умные" беспилотники, которые Украина производит совместно с Германией

02 декабря 2024, 16:22
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фото: Офис Президента Украины
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Сегодня, 2 декабря, в Киеве Президент Украины Владимир Зеленский и Федеральный канцлер Германии Олаф Шольц осмотрели новейшие образцы БПЛА, FPV-дронов, наземных роботизированных комплексов и систему управления "роя дронов". Некоторые из них Украина производит в сотрудничестве с Германией

Об этом сообщает Офис Президента Украины, передает RegioNews.

Представители компаний-производителей рассказали о характеристиках воздушных и наземных беспилотных систем, а также об особенностях их применения.

Лидерам стран продемонстрировали примеры боевого применения отечественных средств поражения с компьютерным видением, автоматическими системами целеуказания.

В частности, в одном из дронов применены системы автоматического донаведения на цель с искусственным интеллектом производства германских компаний. Еще один результат работы локализованной немецкой компании, которая открыла в Украине центр для производства и обслуживания уже поставленных средств.

"Сегодня вместе с канцлером Олафом Шольцом осмотрели беспилотники с разумным компонентом и пообщались с представителями компаний-производителей. Спасибо всем, кто вовлечен в эту работу. Спасибо Германии за столь важную поддержку нашего оборонного потенциала", — сказал Владимир Зеленский.

Напомним, в понедельник, 2 декабря, утром в Киев прибыл канцлер Германии Олаф Шольц. Темой визита могут быть мирные переговоры.

Ранее сообщалось, что президент Владимир Зеленский отверг сценарий с приглашением в НАТО только часть территории Украины.

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