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02 декабря 2024, 13:36

В Украине над разминированием работают более 4000 саперов

02 декабря 2024, 13:36
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фото: ГСЧС
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В Украине разминированием занимаются более 4000 саперов и более 150 единиц техники

Об этом заявил премьер-министр Денис Шмигаль во время форума Demine Ukraine, передает RegioNews.

Как отмечается, благодаря усилиям 70 операторов противоминной деятельности, более 4 тысяч саперов и более 150 единиц техники удалось вернуть в эксплуатацию почти 35,5 тысяч квадратных километров украинских земель.

"Потенциально заминированная территория на сегодняшний день составляет около 139 тысяч квадратных километров", – отметил Шмигаль.

Премьер-министр также подчеркнул важность международной поддержки в процессе разминирования. К коалиции гуманитарного разминирования присоединились около 50 стран-партнеров, предоставивших финансовую помощь в размере более 1 миллиарда долларов.

Эти ресурсы, по словам Шмыгаля, способствуют ускорению очистки территорий от мин и взрывоопасных предметов, что обеспечивает безопасность местных жителей и возвращение к мирной жизни.

Напомним, ранее в одном из районов Киева были обнаружены остатки российской авиационной крылатой ракеты Х-55. А в Полтавской области обезвредили боевые части вражеских дронов "Герань-2" и "Гербера".

Украина разминирования война Боеприпасы саперы взрывотехники
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