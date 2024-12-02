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02 декабря 2024, 01:00

В ноябре российская армия потеряла более 45 тысяч военных

02 декабря 2024, 01:00
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фото: росСМИ
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В прошлом месяце российская армия понесла самые большие безвозвратные и санитарные потери в живой силе с начала полномасштабного вторжения в Украину. Речь идет о численности условно более трех мотострелковых дивизий сухопутных войск армии РФ - 45 720 военных

Об этом сообщает RegioNews со ссылкой на Министерство обороны Украины.

"По данным Генерального штаба ВСУ, в ноябре в течение одних суток наши воины "задвухсотили" и "затрехсотили" 2 030 вражеских солдат. Это также самый высокий показатель потерь врага за сутки от 24 февраля 2022 года", - говорится в сообщении.

Также в ноябре украинские защитники поразили 307 вражеских танков. Это самый высокий показатель этой осенью (в сентябре был уничтожен или подбит 291 вражеский танк, в октябре - 279). В танковом батальоне РФ 31 машина, так что за последний месяц осени 2024 года армия кремля потеряла уничтоженными и подбитыми почти 10 танковых батальонов. Примерная стоимость такого количества техники эквивалентна 450 миллионам долларов США.

Кроме того, Силы обороны в ноябре уничтожили 899 вражеских боевых бронированных машин. Условно это количество ББМ почти четырех мотострелковых дивизий. Такое количество боевых бронированных машин стоило бюджету страны-агрессора ориентировочно не менее полумиллиарда долларов США.

В прошлом месяце украинские бойцы поразили 884 единицы артиллерийских средств врага. В одном артдивизионе армии окупантов — 18 самоходных артустановок. Таким образом, наши воины предыдущего месяца лишили возможности вести боевые действия 49 артдивизионов. Стоимость такого количества артустановок составляет около 700 миллионов долларов.

В то же время суммарные потери врага в вооружении и технике в ноябре 2024 года, их ориентировочная стоимость достигает более 3 миллиардов долларов США.

"В сентябре и октябре эта цифра была меньше. Поэтому кремль продолжает тратить сумасшедшие средства на продолжение войны", — подытожили в Минобороны.

Напомним, в течение 30 ноября Силы обороны Украины уничтожили 1730 российских захватчиков, более десятка боевых бронированных машин и артиллерийских систем врага. Общее количество утрат армии РФ с начала полномасштабного вторжения составляет около 742 130 военных.

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