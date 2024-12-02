Ночью ПВО работала в десяти областях Украины – сколько вражеских дронов удалось уничтожить
В ночь на 2 декабря противовоздушная оборона работала в десяти областях. Военным удалось сбить 52 вражеских дрона
Об этом сообщает RegioNews со ссылкой на Воздушные силы ВСУ.
В общей сложности враг запустил по Украине 110 ударных дронов типа Shahed и беспилотников других типов.
По состоянию на данную минуту подтверждено избиение 52 вражеских беспилотников. ПВО работало в десяти областях – Киевской, Черкасской, Черниговской, Винницкой, Хмельницкой, Житомирской, Сумской, Полтавской, Харьковской и Днепропетровской областях.
В Воздушных силах добавили, что 50 беспилотников локационно потеряно, 6 вышли из подконтрольного воздушного пространства в направлении России и Беларуси, еще один — в воздухе.
Напомним, в ночь на 2 декабря украинские военные обнаружили и обезвредили около 20 вражеских беспилотников, которые несли угрозу для Киева.
Также сообщалось, что в результате атаки дронов ночью 2 декабря был поврежден жилой дом в Тернополе. Погиб один человек, еще трое получили ранения.