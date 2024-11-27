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27 ноября 2024, 14:10

В Украину ввезли рекордное количество наличной валюты с 2013 года

27 ноября 2024, 14:10
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Фото: nbu.gov.ua
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Согласно данным Национального банка Украины, в январе-октябре 2024 года банки ввезли в страну наличной валюты на сумму $12,88 млрд. Это на 81,4% больше, чем за аналогичный период 2023 года

Об этом сообщает Regionews со ссылкой на Интерфакс-Украина.

Этот объем является самым большим с 2013 года, уступая лишь рекорд за 10 месяцев 2012 года, когда в Украину ввезли наличную валюту эквивалентом $16,81 млрд.

В частности, в октябре банки ввезли в страну $1,68 млрд, что превышает показатели сентября ($1,30 млрд) и августа ($1,09 млрд).

По статистике, в октябре 68,3% всей ввозимой валюты составляли доллары, а 31,6% - евро. По итогам 10 месяцев эти доли составили 73,7% и 26,1% соответственно.

Поставки долларов выросли незначительно, увеличившись с $1,08 млрд. в сентябре до $1,15 млрд. в октябре. В то же время ввоз евро существенно вырос, почти удвоившись — с $229,6 млн до $531,7 млн.

Ранее Национальный банк Украины ввел новые правила по валютным ограничениям. Их цель – поддержка международного сотрудничества во внешней торговле, реализация проектов технической помощи, а также усиление контроля соблюдения валютных ограничений.

Напомним, что в Житомирской области задержали мужчину, который за фальшивые доллары купил автомобиль у жены погибшего защитника .

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