Что ожидает украинцев в декабре: тысяча Зеленского, повышенные налоги и новые правила бронирования от мобилизации

Первый месяц зимы принесет украинцам много нововведений и, прежде всего, это касается повышения налогов — обновления в этой фискальной части вступят в силу уже с 1 декабря. Также для бизнеса введена новая система бронирования военнообязанных, а еще украинцы будут ждать так называемую «тысячу Зеленского». RegioNews разбирался, когда именно и каким образом вступят в силу все новые нормы

Первый месяц зимы принесет украинцам много нововведений и, прежде всего, это касается повышения налогов — обновления в этой фискальной части вступят в силу уже с 1 декабря. Также для бизнеса введена новая система бронирования военнообязанных, а еще украинцы будут ждать так называемую «тысячу Зеленского». RegioNews разбирался, когда именно и каким образом вступят в силу все новые нормы

Повышение налогов

Еще 10 октября Верховная Рада проголосовала за принятие законопроекта о повышении налогов. Впрочем, президент Владимир Зеленский подписал этот документ только 28 ноября 2024 года. Таким образом, с 1 декабря украинцев ожидает повышение налогов. Прежде всего, это касается повышения военного сбора с 1,5% до 5% на все доходы физических лиц, в частности, и заработные платы. В настоящее время налоги на зарплату составляют 19,5%, а с 1 декабря составят уже 23%. Но для военнослужащих военный сбор остается на уровне 1,5%.

Повышение военного сбора введено и для физических лиц-предпринимателей (ФЛП) 1, 2 и 4 групп. Он составит 10% минимальной заработной платы на первое число месяца. Если учитывать, что минимальная зарплата составляет 8000 гривен, то ежемесячно ФЛПы должны платить дополнительно 800 гривен ко всем остальным налогам. А вот что касается ФЛП упрощенной системы налогообложения, то для них вводится военный сбор в размере 1% от дохода для плательщиков единого налога 3 группы.

Ставка налога на прибыль для банков повышается сразу до 50% за текущий год, а для предприятий, осуществляющих розничную торговлю горючим, будет определен размер авансовых взносов по налогу на прибыль. В правительстве уже заявили, что повышение налогов для украинцев принесет более 140 млрд. гривен в бюджет в следующем году.

Бронирование от мобилизации

С 1 декабря вступают в силу новые нормы бронирования для военнообязанных, работающих на разных предприятиях. Главным новшеством станет то, что вместо бумажной волокиты весь процесс бронирования будет цифровизирован с помощью портала "Дія". То есть бронирование станет исключительно в электронном формате, а в бумажном виде документы на бронирование невозможно будет подать.

В целом в правительстве решили полностью перезагрузить весь уже ранее осуществленный процесс бронирований. Таким образом, нужно будет провести повторное бронирование всех работников, которые имели отсрочки на момент вступления в силу новых правил отсрочки от мобилизации, а действующие отсрочки будут действовать до 28 февраля 2025 года.

До конца февраля 2025 г. все предприятия, имеющие статус критических, должны подтвердить соответствие новым критериям. Как только предприятие снова подтвердит свою критическую важность, их руководители еще раз должны через портал "Дія" предоставить списки забронированных работников. По-прежнему критически важные предприятия могут забронировать 50% своего персонала. И, наконец, самое главное нововведение касается зарплат тех, кого хочет забронировать предприятие. Следовательно, забронированный работник должен получать не менее 20 тыс. гривен в месяц и эта зарплата должна быть абсолютно белой.

Тысяча гривен от президента

1 декабря должны начаться выплаты так называемой тысячи Зеленского. Финансовую помощь по анонсам власти смогут получить украинцы, которым исполнилось 18 лет. В момент подачи заявки такие граждане должны находиться на территории Украины, но временно оккупированная территория не подходит под эти параметры. Направлена ​​такая инициатива в поддержку населения в зимний период. К тому же один из родителей также может обратиться за получением помощи в размере одной тысячи гривен на каждого из несовершеннолетних детей.

Для того чтобы получить финансовую помощь, нужно иметь приложение "Дія", в котором следует пройти идентификацию и аутентификацию, подтверждающую пребывание человека в Украине. Затем следует выбрать в меню услугу "Зимняя поддержка" и подать заявку на ее получение. Отдельно следует отметить, что на детей такую ​​помощь можно получить через "Дію", но это возможно только, когда в приложении отображается актовая запись об их рождении. Кроме того, уже официально объявлено, что пенсионеры старше 60 лет или граждане с инвалидностью 1 и 2 групп, получающие пенсию через "Укрпочту", могут также таким способом получить и "тысячу Зеленского".

Полученные средства можно будет потратить на оплату за коммунальные услуги, мобильную связь, страхование, приобрести книги, полечиться или задонатить на нужды Вооруженных Сил Украины.

Откроют Подольский мост в Киеве

С 1 декабря должен открыться для движения частного транспорта столичный долгострой — Подольско-Воскресенский мостовой переход. Его начали возводить еще в первой половине 90-х годов и по планам должны были открыть в начале 2000-х годов. Вместе с автомобильным движением по мосту должна была пролегать ветка метрополитена. Впрочем, до сих пор мостовой переход полноценно так и не заработал. В конце 2023 года был открыт автобусный маршрутный, соединявший центр города со станцией метро "Левобережная" с проездом через Русановские сады. Впрочем, какого-то большого спроса этот маршрут не получил. 1 декабря 2024 анонсировано открытие моста для частного транспорта, но кроме грузовиков. Таким образом, с правого берега по новому мосту можно будет добраться до жилого массива "Троещина". Для этого строители даже построили тоннель под железнодорожным полотном в районе станции городской электрички "Троещина-2". Кроме этого, обещают запустить сразу два автобусных маршрута по Подольскому мосту. К примеру, автобус маршрута №110 будет курсировать от улицы Милославской до станции метро "Площадь украинских героев". Маршрут №112 будет пролегать от улицы Ивана Микитенко до станции метро "Лукьяновская".