Бойцы ССО показали, как провели успешную спецоперацию на Курщине

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Кадры уникальной спецоперации обнародовал пресс-центр ССО, передает RegioNews.

"В результате успешных действий в тылу врага, воины ССО уничтожили 14 оккупантов и троих захватили в плен. Всем, кто принял правильное решение и сдался, была оказана медицинская помощь и доставлена в безопасное место", — говорится в сообщении.

Напомним, в Курской области РФ операторы Сил специальных операций ВСУ обнаружили и уничтожили новейший российский комплекс РЭБ "Сапфир". Во время удара враг понес потери.

Ранее в Курской области истребитель ВСУ разнес КАБом AASM Hammer подземный пункт управления российской армии.