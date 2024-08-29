Бойцы ССО уничтожили российский комплекс РЭБ "Сапфир" в Курской области
В Курской области РФ операторы Сил специальных операций ВСУ обнаружили и уничтожили российский комплекс РЭБ "Сапфир". Во время удара враг понес потери
Видео поражения обнародовал пресс-центр ССО, передает RegioNews.
Известно, что станцию радиоэлектронной борьбы наши бойцы обнаружили во время разведки местности, находящейся под контролем РФ.
"Поражение нанесли ударные БПЛА, с помощью которых РЭБ "Сапфир" было уничтожено, а враг понес потери убитыми и ранеными", - говорится в сообщении.
Напомним, в Курской области РФ истребитель ВСУ разнес КАБом AASM Hammer подземный пункт управления российской армии.
Ранее вблизи Торецка снайперы ССО ликвидировали россиян, пытавшихся подойти к их позициям.
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