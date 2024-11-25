Защитники Харьковщины нанесли сокрушительные удары по блиндажам и укрытиям оккупантов
На Харьковском направлении воины-пограничники продолжают наносить урон оккупационным войскам РФ. Врага уничтожают дронами и артиллерией
Об этом сообщает Госпогранслужба, передает RegioNews.
"Аэроразведчики и артиллерийские расчеты 4-го пограничного отряда эффективно применили FPV-дроны и артиллерию, нанеся удары по блиндажам и местам укрытия врага. В результате поражено 7 позиций московитов", – говорится в сообщении.
Напомним, на Харьковском направлении пограничники-аэроразведчики уничтожили череду вражеских целей.
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