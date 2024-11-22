Резиновые лодки и 5000 долларов пограничнику: житель Одесщины пытался переправить мужчин в Румынию
Житель приграничья Одесщины организовал канал незаконной переправки мужчин в Румынию и хотел задействовать пограничника
Об этом сообщает Госпогранслужба, передает RegioNews.
Делок предложил пограничнику 5000 долларов за содействие в незаконной переправке за границу пятерых мужчин в возрасте от 20 до 48 лет. Однако пограничник сразу сообщил об этом предложении руководству.
Организатор на своем авто Mercedes доставил "клиентов" к границе и подготовил резиновые лодки, на которых они должны были пересечь Дунай и попасть в Румынию. В результате оперативных действий правоохранители задержали организатора вместе с группой мужчин.
На пассажиров составили админпротоколы за попытку незаконного пересечения госграницы.
В отношении 47-летнего организатора возбуждено уголовное производство, ему грозит до 9 лет тюрьмы.
Напомним, ранее на Волыни мужчина за 3000 долларов пытался подкупить пограничника, чтобы попасть в Беларусь.