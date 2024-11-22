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22 ноября 2024, 13:18

Резиновые лодки и 5000 долларов пограничнику: житель Одесщины пытался переправить мужчин в Румынию

22 ноября 2024, 13:18
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фото: ГПСУ
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Житель приграничья Одесщины организовал канал незаконной переправки мужчин в Румынию и хотел задействовать пограничника

Об этом сообщает Госпогранслужба, передает RegioNews.

Делок предложил пограничнику 5000 долларов за содействие в незаконной переправке за границу пятерых мужчин в возрасте от 20 до 48 лет. Однако пограничник сразу сообщил об этом предложении руководству.

Организатор на своем авто Mercedes доставил "клиентов" к границе и подготовил резиновые лодки, на которых они должны были пересечь Дунай и попасть в Румынию. В результате оперативных действий правоохранители задержали организатора вместе с группой мужчин.

На пассажиров составили админпротоколы за попытку незаконного пересечения госграницы.

В отношении 47-летнего организатора возбуждено уголовное производство, ему грозит до 9 лет тюрьмы.

Напомним, ранее на Волыни мужчина за 3000 долларов пытался подкупить пограничника, чтобы попасть в Беларусь.

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