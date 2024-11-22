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Фигурант подыскивал заинтересованных лиц среди жителей Белой Церкви призывного возраста, которые за деньги желали выехать из Украины во время военного положения

Об этом передает RegioNews со ссылкой на пресс-службу полиции.

В августе 2022 года 30-летний делец вместе со своими сообщниками за 5500 долларов пообещал одному из "клиентов" изготовить необходимые для беспрепятственного выезда документы под видом волонтера и внести соответствующие сведения в учетные базы, проверяемые при пересечении границы. Тогда злоумышленник был задержан.

В феврале 2023 года материалы уголовного производства были направлены в суд.

Сейчас приговором Фастовского горрайонного суда мужчину приговорили к 7 годам тюрьмы с конфискацией имущества, которое находится в его собственности.

Напомним, ранее сообщалось, что в Ровенской области будут судить старосту округа и правоохранителя, которые обогащались на уклонистах.