На Киевщине осудили дельца, который помогал незаконно переправлять уклонистов за границу
Фигурант подыскивал заинтересованных лиц среди жителей Белой Церкви призывного возраста, которые за деньги желали выехать из Украины во время военного положения
Об этом передает RegioNews со ссылкой на пресс-службу полиции.
В августе 2022 года 30-летний делец вместе со своими сообщниками за 5500 долларов пообещал одному из "клиентов" изготовить необходимые для беспрепятственного выезда документы под видом волонтера и внести соответствующие сведения в учетные базы, проверяемые при пересечении границы. Тогда злоумышленник был задержан.
В феврале 2023 года материалы уголовного производства были направлены в суд.
Сейчас приговором Фастовского горрайонного суда мужчину приговорили к 7 годам тюрьмы с конфискацией имущества, которое находится в его собственности.
Напомним, ранее сообщалось, что в Ровенской области будут судить старосту округа и правоохранителя, которые обогащались на уклонистах.