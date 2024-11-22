Сегодняшнее заседание Верховной Рады отменили из-за угрозы обстрела

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Народных депутатов предупредили о возможной угрозе российских ударов по правительственному кварталу. Поэтому заседание Верховной Рады, которое должно было состояться 22 ноября, было отменено

Об этом сообщает "Украинская правда" со ссылкой на источники в Верховной Раде, передает RegioNews.

По данным издания, депутатов призвали ограничить пребывание в этом районе, а также воздержаться от присутствия вместе с членами семей.

Об отмене заседания Рады сообщил в соцсетях и нардеп Алексей Гончаренко.

В то же время, народный депутат Тарас Батенко в эфире телепрограммы заявил, что заседание Рады было отменено из-за угрозы обстрела и об этом, по его словам, предупредили всех народных депутатов.

Напомним, утром, 21 ноября, российские войска нанесли ракетные удары по городу Днепр. Президент Украины Владимир Зеленский прокомментировал сегодняшний ракетный удар по Днепру. Он подтвердил, что Россия применила межконтинентальную баллистическую ракету.

Президент России Владимир Путин заявил, что российские войска для утреннего удара по Днепру использовали ракету средней дальности "Орешник".