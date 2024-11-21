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21 ноября 2024, 14:39

Рада разрешила дезертирам добровольно вернуться в армию

21 ноября 2024, 14:39
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фото: Ярослав Железняк
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Верховная Рада 21 ноября поддержала законопроект о добровольном возвращении на службу для тех, кто впервые самовольно покинул военные части или дезертировал

Об этом сообщил народный депутат Ярослав Железняк, передает RegioNews.

"Рада приняла в целом законопроект №12095 о добровольном возвращении на службу для тех, кто впервые самовольно покинули военные части или дезертировали. За в целом – 253", – отметил нардеп.

По его словам, во время действия военного положения военнослужащим, которые впервые самовольно покинули воинские части или места службы и добровольно прибыли к месту прохождения службы и выразили готовность продлить военную службу, военная служба и действие контракта продолжается.

Таким военным возобновляются выплаты денежного и продовольственного, вещевого, других видов обеспечения, льгот и социальных гарантий.

Более того, начатые уголовные производства по статьям 407 и 408 УКУ, в отношении военнослужащих, впервые самовольно покинувших воинские части и добровольно вернувшихся "не служат основанием для отказа в продлении военной службы таких военнослужащих и действия их контракта".

Напомним, ранее сообщалось, будут ли отсрочку от мобилизации аспиранты-контрактники в 2025 году.

Верховная Рада ВСУ законопроект дезертир военная служба
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