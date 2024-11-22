Сьогоднішнє засідання Верховної Ради скасували через загрозу обстрілу

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Народних депутатів попередили про можливу загрозу російських ударів по урядового кварталу. Тому засідання Верховної Ради, яке мало відбутися 22 листопада, було скасоване

Про це повідомляє "Українська правда" з посиланням на джерела у Верховній Раді, передає RegioNews.

За даними видання, що депутатів закликали обмежити перебування у цьому районі, а також утриматися від присутності разом із членами родин.

Про скасування засідання Ради повідомив у соцмережах і нардеп Олексій Гончаренко. Він нагадав, що сьогодні під час засідання мали провести годину запитань до уряду. Наступне засідання заплановане на грудень. Причини скасування засідання парламенту він не назвав.

Водночас народний депутат Тарас Батенко в ефірі телепрограми заявив, що засідання Ради було скасоване через загрозу обстрілу і про це, за його словами, попередили всіх народних депутатів.

Нагадаємо, вранці, 21 листопада, російські війська завдали ракетних ударів по місту Дніпро. Президент України Володимир Зеленський прокоментував сьогоднішній ракетний удар по Дніпру. Він підтвердив, що Росія застосувала міжконтинентальну балістичну ракету.

Президент Росії Володимир Путін заявив, що російські війська для ранкового удару по Дніпру використали ракету середньої дальності "Орєшнік".