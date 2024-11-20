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20 ноября 2024, 12:25

Боевые действия в Украине могут завершиться переговорами в 2025 году, — СМИ

20 ноября 2024, 12:25
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иллюстративное фото: из открытых источников
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Активные боевые действия на Украине могут завершиться переговорами в 2025 году. Обе стороны близки к истощению, и хотели бы, чтобы конфликт прекратился. В Вашингтоне это станет приоритетом для новой администрации Дональда Трампа.

Об этом сообщает британское издание The Economist, передает RegioNews.

"Кажется очень вероятным, что переговоры начнутся в 2025 году, и когда они состоятся, боевые действия могут резко снизиться даже до прекращения огня. Пока переговоры продолжаются, может возникнуть полузамороженный конфликт", ― говорится в сообщении.

The Economist прогнозирует, как может выглядеть возможное "мирное соглашение":

  • Украине придется смириться с потерей части территории.
  • Крым и восточный Донбасс, которые Россия захватила во время своего первого вторжения в 2014 году, точно не вернуть.
  • Любое урегулирование, вероятно, будет также предусматривать удержание Россией некоторых или большей части дополнительных 11%, которые она сейчас контролирует после вторжения 2022 года.
  • Украина должна иметь надежные гарантии безопасности, например полноправное членство в НАТО. Вероятно, это было бы приемлемым решением для Киева, хоть и болезненным.
  • С возвращением Трампа к власти кажется, что Украина не присоединится к НАТО в течение многих лет, если вообще когда-нибудь.
  • Вероятно, переговоры начнутся в 2025 году.
  • Возникнет полузамороженный конфликт.

Напомним, ранее британское издание Reuters сообщило, что Украина пытается усилить свои позиции перед предполагаемыми переговорами с РФ. По информации СМИ, эта зима является критическим моментом, а ближайшие 4-5 месяцев будут решающими в войне .

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