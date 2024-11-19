09:45  18 ноября
ГБР разоблачило схему на 56 млн грн в налоговой службе Днепропетровщины
14:07  18 ноября
В Одесской области мужчина отрубил голову 5-летней девочке и пытался совершить самоубийство
12:38  18 ноября
На Днепропетровщине сгорела конеферма: погибли более 140 животных
UA | RU
UA | RU
19 ноября 2024, 03:55

За неделю Сухопутные войска уничтожили около 180 российских дронов, — ВСУ

19 ноября 2024, 03:55
Читайте також українською мовою
иллюстративное фото: из открытых источников
Читайте також
українською мовою

За прошедшую неделю ПВО Сухопутных войск уничтожило почти 180 средств воздушной разведки и нападения России

Об этом сообщил командующий Сухопутными войсками ВСУ, генерал-лейтенант Александр Павлюк, передает RegioNews.

По его данным, украинские защитники поразили 176 единиц средств воздушной разведки и нападения противника. Речь идет о:

  • ракетах Х-101 - 10 ед.;
  • БПЛА Shahed-131/136 - 117 ед;
  • БпЛА Орлан 10/30 - 8 ед.;
  • БпЛА Zala - 16 ед;
  • БпЛА Supercam - 9 ед.;
  • БПЛА "Ланцет" - 11 ед;
  • БПЛА "Молния" - 1 ед;
  • БПЛА "Привет-82" - 2 ед;
  • БПЛА "Гранат" - 2 ед.

"Спасибо воинам за результативную боевую работу!", - говорится в сообщении.

Напомним, пограничники показали момент уничтожения российской крылатой ракеты в Киевской области.

РФ война ВСУ дрон БПЛА ПВО Александр Павлюк
Зеленский проверил строительство фортификаций в Донецкой области
18 ноября 2024, 17:40
Пограничники показали уничтожение крылатой российской ракеты над Киевщиной
18 ноября 2024, 15:18
К использованию в ВСУ допустили FPV-комплекс "Вихрь", – Минобороны
18 ноября 2024, 11:42
Все новости »
15 ноября 2024
Теневая жизнь нового главы Закарпатья Мирослава Билецкого: рэкет, миллионные подряды и сын в ТЦК
Официальная биография нового председателя Закарпатской областной военной администрации Мирослава Билецкого представляет украинского чиновника нового типа – эффективного, порядочного, патриотичного, да...
12 ноября 2024
Возобновление авиаполётов в Украине: какие аэропорты смогут открыться, и как защитить самолеты от "шахедов"
Недавно во время 10-ого Киевского международного экономического форума очень активно обсуждались вопросы возобновления работы некоторых аэропортов в Украине. В целом, по мнению специалистов, это неско...
07 ноября 2024
Украина теряет детей. Демографы бьют тревогу из-за массового выезда школьников за границу
Специалисты начали говорить о второй волне эмиграции украинцев в страны Европы. Речь идет о выезде за границу школьников старших классов, которые едут туда не сами, а преимущественно с родителями. Reg...
04 ноября 2024
Мефедрон в боксерских грушах и чайных пакетиках – стало известно, как работал наркокартель "Химпром"
Чайные пакетики и боксерские груши в качестве контейнеров – так транспортировал и реализовывал наркотики транснациональный наркокартель «Химпром», созданный гражданином России Егором Буркиным (Егором ...
Влетел в остановку и насмерть сбил людей в Хмельницком: пьяному водителю BMW объявили подозрение
19 ноября 2024, 03:00
В ГУР рассказали об иностранных деталях в "фанерных" российских дронах "Гербера"
19 ноября 2024, 02:22
Под Волчанском Силы обороны уничтожили БМП, миномет и позиции россиян
19 ноября 2024, 01:30
В Киевской области во время пожара в доме погибли два человека
19 ноября 2024, 01:11
Ракетный удар по Одессе: известно о 55 раненых, 3 человека в крайне тяжелом состоянии
19 ноября 2024, 00:45
На Черниговщине автомобиль вылетел с дороги и перевернулся: погиб 17-летний парень
19 ноября 2024, 00:22
РФ ударила "шахедами" по инфраструктуре Запорожья: более 10 тысяч горожан остались без света
19 ноября 2024, 00:10
Скандальная Татьяна Крупа еще год будет оставаться главой Хмельницкой МСЭК
19 ноября 2024, 00:03
Россия продолжает атаковать Запорожье "шахедами": есть пострадавшие
18 ноября 2024, 22:20
10 мая 2024
В прокуратуре показали видео последствий ночного удара по Харькову, снятое дроном
20 марта 2024
Россияне уничтожают Великую Писаревку на Сумщине: жуткие кадры разрушений
09 марта 2024
Пограничники на левом берегу Херсонщины уничтожили гаубицу и склад боеприпасов врага
Все видео »
Теневая жизнь нового главы Закарпатья Мирослава Билецкого: рэкет, миллионные подряды и сын в ТЦК
Возобновление авиаполётов в Украине: какие аэропорты смогут открыться, и как защитить самолеты от "шахедов"
Все публикации »
Сергей Иванов
Виктор Трегубов
Данило Мокрик
Все блоги »