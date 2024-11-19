За неделю Сухопутные войска уничтожили около 180 российских дронов, — ВСУ
За прошедшую неделю ПВО Сухопутных войск уничтожило почти 180 средств воздушной разведки и нападения России
Об этом сообщил командующий Сухопутными войсками ВСУ, генерал-лейтенант Александр Павлюк, передает RegioNews.
По его данным, украинские защитники поразили 176 единиц средств воздушной разведки и нападения противника. Речь идет о:
- ракетах Х-101 - 10 ед.;
- БПЛА Shahed-131/136 - 117 ед;
- БпЛА Орлан 10/30 - 8 ед.;
- БпЛА Zala - 16 ед;
- БпЛА Supercam - 9 ед.;
- БПЛА "Ланцет" - 11 ед;
- БПЛА "Молния" - 1 ед;
- БПЛА "Привет-82" - 2 ед;
- БПЛА "Гранат" - 2 ед.
"Спасибо воинам за результативную боевую работу!", - говорится в сообщении.
Напомним, пограничники показали момент уничтожения российской крылатой ракеты в Киевской области.
Зеленский проверил строительство фортификаций в Донецкой областиВсе новости »
18 ноября 2024, 17:40Пограничники показали уничтожение крылатой российской ракеты над Киевщиной
18 ноября 2024, 15:18К использованию в ВСУ допустили FPV-комплекс "Вихрь", – Минобороны
18 ноября 2024, 11:42
15 ноября 2024
Теневая жизнь нового главы Закарпатья Мирослава Билецкого: рэкет, миллионные подряды и сын в ТЦК
Официальная биография нового председателя Закарпатской областной военной администрации Мирослава Билецкого представляет украинского чиновника нового типа – эффективного, порядочного, патриотичного, да...
12 ноября 2024
Возобновление авиаполётов в Украине: какие аэропорты смогут открыться, и как защитить самолеты от "шахедов"
Недавно во время 10-ого Киевского международного экономического форума очень активно обсуждались вопросы возобновления работы некоторых аэропортов в Украине. В целом, по мнению специалистов, это неско...
07 ноября 2024
Украина теряет детей. Демографы бьют тревогу из-за массового выезда школьников за границу
Специалисты начали говорить о второй волне эмиграции украинцев в страны Европы. Речь идет о выезде за границу школьников старших классов, которые едут туда не сами, а преимущественно с родителями. Reg...
04 ноября 2024
Мефедрон в боксерских грушах и чайных пакетиках – стало известно, как работал наркокартель "Химпром"
Чайные пакетики и боксерские груши в качестве контейнеров – так транспортировал и реализовывал наркотики транснациональный наркокартель «Химпром», созданный гражданином России Егором Буркиным (Егором ...
Влетел в остановку и насмерть сбил людей в Хмельницком: пьяному водителю BMW объявили подозрение
19 ноября 2024, 03:00В ГУР рассказали об иностранных деталях в "фанерных" российских дронах "Гербера"
19 ноября 2024, 02:22Под Волчанском Силы обороны уничтожили БМП, миномет и позиции россиян
19 ноября 2024, 01:30В Киевской области во время пожара в доме погибли два человека
19 ноября 2024, 01:11Ракетный удар по Одессе: известно о 55 раненых, 3 человека в крайне тяжелом состоянии
19 ноября 2024, 00:45На Черниговщине автомобиль вылетел с дороги и перевернулся: погиб 17-летний парень
19 ноября 2024, 00:22РФ ударила "шахедами" по инфраструктуре Запорожья: более 10 тысяч горожан остались без света
19 ноября 2024, 00:10Скандальная Татьяна Крупа еще год будет оставаться главой Хмельницкой МСЭК
19 ноября 2024, 00:03Россия продолжает атаковать Запорожье "шахедами": есть пострадавшие
18 ноября 2024, 22:20
10 мая 2024
В прокуратуре показали видео последствий ночного удара по Харькову, снятое дроном
20 марта 2024
Россияне уничтожают Великую Писаревку на Сумщине: жуткие кадры разрушений
09 марта 2024
Пограничники на левом берегу Херсонщины уничтожили гаубицу и склад боеприпасов врага
Теневая жизнь нового главы Закарпатья Мирослава Билецкого: рэкет, миллионные подряды и сын в ТЦК
Возобновление авиаполётов в Украине: какие аэропорты смогут открыться, и как защитить самолеты от "шахедов"
Все блоги »