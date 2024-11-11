Россия превращает школы на ВОТ Украины в колонии строгого режима, – ЦНС

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Россияне превращают школы в временно оккупированных территориях Украины (ВОТ) в колонии строгого режима. С 1 января 2025 года охранников в учебных заведениях обязут иметь оружие и бронежилеты

Об этом сообщает Центр национального сопротивления, сообщает RegioNews.

"Учитывая, что вакансии сторожей в основном если и есть в школах на ВОТ, то их занимают "герои сво”. А это контингент, который, мягко говоря, имеет нестабильную психику. И чем это может обернуться для детей, если этих людей вооружить, не трудно спрогнозировать", – говорится в сообщении.

Как отметили в ЦНС, для "обеспечения порядка" в захваченных школах на ВОТ оккупанты привлекают боевиков из многочисленных частных охранных компаний из РФ.

"В основном это так называемые казаки, которые нередко находятся в нетрезвом состоянии и сами цепляются к школьникам из-за внешнего вида, в частности, одежды, стрижки или крашеных волос", - рассказали в ЦНС.

Напомним, ранее сообщалось, что с января 2025 года на ВОТ захватчики усилят давление на украинцев, не получивших российский паспорт.