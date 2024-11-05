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05 ноября 2024, 13:18

На Тернопольщине будут судить 4 офтальмологов, из-за которых частично или полностью ослепли 18 пациентов

05 ноября 2024, 13:18
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фото: прокуратура
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Правоохранители направили в суд обвинительные акты в отношении трех врачей и заведующего офтальмологическим отделением районной больницы в Тернопольской области

Об этом сообщает Офис генпрокурора, передает RegioNews.

Напомним, заведующий офтальмологическим отделением одной из райбольниц сбыл пациентам запрещенный для использования в Украине препарат, не предназначенный для лечения в офтальмологической практике.

Трое врачей этой больницы с марта 2022 по февраль 2023 по указанию заведующего отделением вводили запрещенный препарат пациентам. Каждый из них неправомерно получил от пациентов от 8 до 34 тысяч гривен, требуя эти деньги за введение препарата.

В результате такого "лечения" пострадали 18 пациентов, 15 из них потеряли зрение на один глаз, 3 – на оба глаза. Из-за осложнения болезни после введения препарата 7 пациентам была проведена операция по удалению глаза.

Ранее сообщалось, что в Харькове будут судить главврача больницы за махинации на 700 тысяч гривен во время ремонта.

Тернопольская область суд больница лекарства потеря зрения врачи
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