Минздрав назначил учреждение, которое будет выполнять функции Центральной МСЭК

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Об этом сообщает пресс-служба Минздрава, передает RegioNews.

Соответствующий приказ подписал министр здравоохранения Виктор Ляшко.

Сообщается, что именно на базе этого института на протяжении 2024 года формировалась необходимая материально-техническая база, что значительно упростит процесс прохождения экспертизы для людей.

В Минздраве отметили, что алгоритм обжалования решений МСЭК не изменился. Если дело было направлено на обжалование в Центральную МСЭК, то сейчас его перенаправят в Украинский государственный НИИ медико-социальных проблем инвалидности Минздрава Украины в городе Днепр. В Минздраве обещают, что очередность рассмотрения дел будет сохранена.

Напомним, президент Владимир Зеленский 22 октября провел заседание Совета национальной безопасности и обороны (СНБО). Среди принятых решений – ликвидация МСЭК до конца этого года.

Впоследствии премьер-министр Украины Денис Шмыгаль заявил, что было уволено руководство Центральной медико-социальной экспертной комиссии и руководители профильного департамента Министерства здравоохранения, отвечающего за координацию деятельности МСЭК.