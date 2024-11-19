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19 ноября 2024, 02:22

В ГУР рассказали об иностранных деталях в "фанерных" российских дронах "Гербера"

19 ноября 2024, 02:22
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фото: ГУР
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Украинская разведка обнародовала данные о компонентах российских дронов типа "Гербера". Эти беспилотники россияне используют для имитации "шахедов", чтобы таким образом перегрузить украинскую противовоздушную оборону.

Об этом сообщило Главное управление разведки Минобороны, передает RegioNews.

В ведомстве рассказали, что дроны "Гербера" производятся в городе Елабуга в Татарстане. Эти аппараты могут иметь боевую часть и выполнять функцию дронов-камикадзе или осуществлять радиоэлектронную разведку.

Аппарат состоит из простых материалов — речь идет о фанере и пенопласте, что делает их дешевле и легче "шахедов". При этом дрон содержит ряд компонентов иностранных производителей.

Дроны собирают по китайскому прототипу. Разработчик — китайский производитель авиамоделей Skywalker Technology Co., Ltd, который также производит фюзеляжи и организует поставки комплектов в Россию при посредничестве третьих компаний.

В антенне содержатся чипы производства американских компаний Analog Devices и Texas Instruments, а также нидерландской NXP Semiconductors.

В полетном контроллере имеются детали, изготовленные компаниями Texas Instruments, Atmel (США), STMicroelectronics, U-Blox (Швейцария), NXP Semiconductors (Нидерланды), XLSEMI (КНР).

Также аппарат оснащен китайской камерой с трехосным подвесом Topotek KHY10S90 и модемом Xingkai Tech Mesh Network XK-F358.

Двигатель DLE60 произведен китайской Mile Hao Xiang Technology Co, Ltd.

Напомним, 17 ноября россия совершила массированную ракетно-дроновую атаку по территории Украины. Противовоздушная оборона работала почти во всех регионах Украины. Всего удалось сбить 144 воздушных целей, запущенных врагом.

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