В Николаеве в результате дронового удара погибли две женщины, среди раненых есть дети

фото: ГСЧС

Утром, 17 ноября, российские войска атаковали ударными дронами типа "Шахед" город Николаев. В результате атаки погибли два человека

Об этом сообщает RegioNews со ссылкой на пресс-службу Нацполиции.

В частности, как отмечается в сообщении, в результате дроновой атаки есть повреждение многоэтажного дома, автомобилей, торгового центра, объекта инфраструктуры. Также зафиксированы повреждения в частном секторе. Возникло несколько пожаров.

В результате дроновой атаки погибли две женщины, еще шесть человек, в том числе двое детей, получили ранения.

В полиции также сообщили, что вечером, 16 ноября, россияне нанесли удар по городу баллистическими ракетами. В результате этой атаки люди не пострадали. Под ударом оказался инфраструктурный объект.

Напомним, также сообщалось, что утром, 17 ноября, россияне нанесли массированный ракетно-дроновый удар по Киеву. Сейчас известно об одном пострадавшем человеке.