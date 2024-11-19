У ГУР розповіли про іноземні деталі у "фанерних" російських дронах "Гербера"

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Українська розвідка оприлюднила дані про компоненти російських дронів типу "Гербера". Ці безпілотники росіяни використовують для імітації "шахедів", щоб таким чином перевантажити українську протиповітряну оборону

Про це повідомило Головне управління розвідки Міноборони, передає RegioNews.

У відомстві розповіли, що дрони "Гербера" виготовляються у місті Єлабуга в Татарстані. Ці апарати можуть мати бойову частину та виконувати функцію дронів-камікадзе або здійснювати радіоелектронну розвідку.

Апарат складається з простих матеріалів — йдеться про фанеру та пінопласту, що робить їх дешевшими та легшими від "шахедів". При цьому дрон містить низку компонентів іноземних виробників.

Дрони складають за китайським прототипом. Розробник — китайський виробник авіамоделей Skywalker Technology Co., Ltd, який також виробляє фюзеляжі та організовує постачання комплектів до росії за посередництва третіх компаній.

У антені містяться чипи виробництва американських компаній Analog Devices та Texas Instruments, а також нідерландської NXP Semiconductors.

У польотному контролері є деталі, виготовлені компаніями Texas Instruments, Atmel (США), STMicroelectronics, U-Blox (Швейцарія), NXP Semiconductors (Нідерланди), XLSEMI (КНР).

Також апарат оснащений китайськими камерою з тривісним підвісом Topotek KHY10S90 та модемом Xingkai Tech Mesh Network XK-F358.

Двигун DLE60 вироблений китайською Mile Hao Xiang Technology Co, Ltd.

Нагадаємо, 17 листопада росія здійснила масовано ракетно-дронову атаку по території України. Протиповітряна оборона працювала майже у всіх регіонах України. Загалом вдалося збити 144 повітряні цілі, запущені ворогом.