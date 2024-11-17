Враг атаковал Закарпатье: были слышны взрывы, в горах зафиксировали падение дрона

фото иллюстративное: соцсети

Утром, 17 ноября, во время массированной ракетно-дроновой атаки по территории Украины под вражеским огнем оказалась и территория Закарпатской области

Об этом сообщил начальник Закарпатской ОВА Мирослав Билецкий, передает RegioNews.

В частности, как отметил чиновник, в горной местности в Мукачевском районе области зафиксировано падение дрона. Сейчас его тип устанавливается.

Также Белецкий сообщал о движении ракет в воздушном пространстве области. Местные медиа сообщили, что в районе Мукачево раздавались взрывы.

В результате атаки врага в Закарпатской области люди не пострадали, также не поступало данных о разрушениях.

Сейчас продолжаются поиски места, где упал российский беспилотник.

Напомним, ранее президент Украины Владимир Зеленский сообщил, что ночью и утром 17 ноября российские войска запустили по Украине около 120 ракет разного типа и 90 беспилотников.

Также стало известно, что во Львовской области в результате ракетной атаки погибла женщина. Еще два человека ранены. Есть повреждение критической инфраструктуры.