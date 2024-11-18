фото: Сергей Лысак

В течение суток российская армия обстреливала Никопольский район Днепропетровской области, применяя дроны-камикадзе и тяжелую артиллерию. Есть повреждения

Об этом сообщил начальник Днепропетровской ОВА Сергей Лысак, передает RegioNews.

Он добавил, что за день русская армия атаковала Никопольщину 16 раз. К счастью, обошлось без жертв и пострадавших.

"Попали оккупанты по Никополю, Марганецкой, Мировской, Покровской общинам. Повреждены коммунальное предприятие, не эксплуатировавшееся здание и частный дом", - говорится в сообщении.

Напомним, вчера в результате российских обстрелов на Днепропетровщине погибли двое железнодорожников. Утром 17 ноября оккупанты нанесли удар по депо.