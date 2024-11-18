Россияне атаковали Днепропетровщину дронами и артиллерией: повреждена инфраструктура
В течение суток российская армия обстреливала Никопольский район Днепропетровской области, применяя дроны-камикадзе и тяжелую артиллерию. Есть повреждения
Об этом сообщил начальник Днепропетровской ОВА Сергей Лысак, передает RegioNews.
Он добавил, что за день русская армия атаковала Никопольщину 16 раз. К счастью, обошлось без жертв и пострадавших.
"Попали оккупанты по Никополю, Марганецкой, Мировской, Покровской общинам. Повреждены коммунальное предприятие, не эксплуатировавшееся здание и частный дом", - говорится в сообщении.
Напомним, вчера в результате российских обстрелов на Днепропетровщине погибли двое железнодорожников. Утром 17 ноября оккупанты нанесли удар по депо.
Российские войска обстреляли село в Херсонской области: пострадал гражданскийВсе новости »
18 ноября 2024, 19:30"Выбивали" 2,5 млн долларов с военного: на Днепропетровщине нейтрализовали банду рэкетиров, которую возглавлял местный депутат
18 ноября 2024, 15:38Пограничники показали уничтожение крылатой российской ракеты над Киевщиной
18 ноября 2024, 15:18
15 ноября 2024
Теневая жизнь нового главы Закарпатья Мирослава Билецкого: рэкет, миллионные подряды и сын в ТЦК
Официальная биография нового председателя Закарпатской областной военной администрации Мирослава Билецкого представляет украинского чиновника нового типа – эффективного, порядочного, патриотичного, да...
12 ноября 2024
Возобновление авиаполётов в Украине: какие аэропорты смогут открыться, и как защитить самолеты от "шахедов"
Недавно во время 10-ого Киевского международного экономического форума очень активно обсуждались вопросы возобновления работы некоторых аэропортов в Украине. В целом, по мнению специалистов, это неско...
07 ноября 2024
Украина теряет детей. Демографы бьют тревогу из-за массового выезда школьников за границу
Специалисты начали говорить о второй волне эмиграции украинцев в страны Европы. Речь идет о выезде за границу школьников старших классов, которые едут туда не сами, а преимущественно с родителями. Reg...
04 ноября 2024
Мефедрон в боксерских грушах и чайных пакетиках – стало известно, как работал наркокартель "Химпром"
Чайные пакетики и боксерские груши в качестве контейнеров – так транспортировал и реализовывал наркотики транснациональный наркокартель «Химпром», созданный гражданином России Егором Буркиным (Егором ...
Отключения света 19 ноября: в какие часы будут действовать графики
18 ноября 2024, 20:25Российские войска обстреляли село в Херсонской области: пострадал гражданский
18 ноября 2024, 19:30Сегодняшний удар по Одессе – это ответ Путина на колебания и оговорки Запада
18 ноября 2024, 19:00Вместе к победе: 113-я отдельная бригада ТРО набирает добровольцев в свои ряды
18 ноября 2024, 18:50Президент Украины прибыл в Купянск на Харьковщине
18 ноября 2024, 18:30В Украину пытались ввезти банковские серебряные монеты на более чем миллион гривен
18 ноября 2024, 18:14Под Киевом на стройплощадке упал башенный кран: машинист погиб
18 ноября 2024, 18:00Зеленский проверил строительство фортификаций в Донецкой области
18 ноября 2024, 17:40В Киевской области фермер нашел в поле боевую часть беспилотник
18 ноября 2024, 17:20
10 мая 2024
В прокуратуре показали видео последствий ночного удара по Харькову, снятое дроном
20 марта 2024
Россияне уничтожают Великую Писаревку на Сумщине: жуткие кадры разрушений
09 марта 2024
Пограничники на левом берегу Херсонщины уничтожили гаубицу и склад боеприпасов врага
Теневая жизнь нового главы Закарпатья Мирослава Билецкого: рэкет, миллионные подряды и сын в ТЦК
Возобновление авиаполётов в Украине: какие аэропорты смогут открыться, и как защитить самолеты от "шахедов"
Все блоги »