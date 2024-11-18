На Херсонщине за сутки россияне убили четырех человек

фото: полиция

За прошедшие сутки в Херсонской области из-за российских обстрелов погибли четыре человека, еще 10 получили ранения

Об этом сообщил начальник Херсонской облгосадминистрации Александр Прокудин, передает RegioNews.

Под вражеским огнем и авиаударами оказались 19 населенных пунктов, в том числе Херсон.

Россияне наносили удары по социальной инфраструктуре и жилым кварталам населенных пунктов. В результате вражеских атак были повреждены две многоэтажки и 53 частных дома.

Также повреждены хозяйственная постройка, гараж и частные автомобили.

Напомним, ранее стало известно, что количество погибших в результате российского ракетного удара по многоэтажке в Сумах вечером 17 ноября возросло до 11.