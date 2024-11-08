На Кировоградщине задержали главу МСЭК, которая требовала взятку от парализованного военного

фото: СБУ

Правоохранители разоблачили на коррупционных схемах руководительницу одного из межрайонных центров медико-социальной экспертизы (МСЭК) в Кировоградской области. Фигурантка одновременно является депутатом горсовета.

Об этом сообщает RegioNews со ссылкой на пресс-центр СБУ.

Следователи выяснили, что чиновница требовала 2 тыс. долларов от раненого воина ВСУ. В обмен на эти средства она обещала ему пожизненное установление второй группы инвалидности. Мужчина, от которого чиновница требовала взятку, во время службы получил тяжелое ранение в боях за Часов Яр весной 2023 года. Ему парализовало левую половину тела.

Женщину задержали "на горячем", когда она получала всю сумму взятки. Ей сообщили о подозрении в получении неправомерной выгоды. Решается вопрос об избрании ей меры пресечения. Злоумышленнице грозит до 10 лет лишения свободы с конфискацией имущества.

Напомним, ранее стало известно, что в Киеве чиновник Центральной МСЭК задержан на взятке в 2000 долларов.