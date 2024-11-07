Чиновницу Центральной МСЭК задержали на взятке в 2000 долларов
Правоохранители разоблачили на получении взятки заместитель главного врача Центральной МСЭК
Об этом сообщает Офис генпрокурора, передает RegioNews.
По данным следствия, заместитель главного врача за 2000 долларов обещала содействовать военнообязанному в получении II группы инвалидности. Это давало бы основания для снятия его с военного учета. Она убеждала мужчину, что уже не в первый раз решала подобные "вопросы" и знает как это сделать.
Правоохранители задержали чиновницу во время получения денег.
Во время обысков у нее изъяли около 20 тысяч долларов, документы по оформлению инвалидности, медицинскую документацию, личные дела и другие доказательства преступной деятельности.
Фигурантке объявили подозрение. Суд избрал ей меру пресечения.
Напомним, ранее правоохранители разоблачили группу врачей в Одессе, которые помогали здоровым мужчинам призывного возраста получать меддокументы, что позволяло МСЭК признавать их непригодными к службе.