Чиновницу Центральной МСЭК задержали на взятке в 2000 долларов

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Об этом сообщает Офис генпрокурора, передает RegioNews.

По данным следствия, заместитель главного врача за 2000 долларов обещала содействовать военнообязанному в получении II группы инвалидности. Это давало бы основания для снятия его с военного учета. Она убеждала мужчину, что уже не в первый раз решала подобные "вопросы" и знает как это сделать.

Правоохранители задержали чиновницу во время получения денег.

Во время обысков у нее изъяли около 20 тысяч долларов, документы по оформлению инвалидности, медицинскую документацию, личные дела и другие доказательства преступной деятельности.

Фигурантке объявили подозрение. Суд избрал ей меру пресечения.

Напомним, ранее правоохранители разоблачили группу врачей в Одессе, которые помогали здоровым мужчинам призывного возраста получать меддокументы, что позволяло МСЭК признавать их непригодными к службе.