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Об этом сообщает Офис генпрокурора, передает RegioNews.

Чиновница подала декларацию за 2023 год, в которой не указала сведения о наличии у нее и ее мужа объектов недвижимости и автомобилей на праве пользования. Она не задекларировала находящийся в аренде гараж, а также два автомобиля премиум-класса – Mercedes-Benz GLE 300D Coupe и BMW X5. Стоимость имущества превышает 5,9 млн грн.

В рамках расследования проверяется причастность чиновницы к принятию безосновательных решений о присвоении групп инвалидности.

Решается вопрос об избрании подозреваемой меры пресечения.

Напомним, руководитель Хмельницкой МСЭК Татьяна Крупа, ранее разоблаченная на незаконном обогащении, заявила, что изъятые во время обысков миллионы долларов принадлежали не ей.