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В сентябре до 35% выросла доля опрошенных украинцев, которые считают, что переговоры с россией — это действенный способ достичь мира, которым следует воспользоваться уже сейчас. Впрочем, 48% с этим не согласны.

Об этом свидетельствуют данные опроса, проведенного социологической службой Центра Разумкова, передает Regionews.

С тем, что переговоры с россией можно вести уже сейчас, соглашается большинство (48%) опрошенных южан. В то же время большинство жителей мероприятия (57%) и центра (47,5%) наоборот не согласны с этим утверждением.

На востоке части тех, кто согласен на переговоры, и тех, кто не согласен, сильно не отличаются (соответственно 39% и 43%).

Также в сентябре с 25% до 37% возросла доля соглашающихся, что переговоры следует вести только после вытеснения российских войск до линии противостояния по состоянию на 23 февраля 2022 года.

В то же время стало меньше соглашающихся на переговоры только после выхода на границы 1991 года — с 61% до 49%.

С тем, что переговоры с Россией можно вести только после вытеснения ее войск на границы 1991 года, согласно большинству (61%) обитателей запада и относительному обитателям центра (47%) и востоку (49%).

На юге наоборот относительное большинство (47%) опрошенных жителей не соглашаются с таким мнением.

Напомним, 16 октября Президент Украины Владимир Зеленский представил в Верховной Раде План победы народным депутатам и украинскому сообществу.

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