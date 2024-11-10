Силы обороны поразили российские склады с боеприпасами в Брянской области

фото: Генштаб ВСУ

Сегодня ночью, 10 ноября, Силы обороны Украины нанесли огневое поражение по складам с боеприпасами 1060 центра материально-технического обеспечения в Брянской области России.

Об этом сообщает RegioNews со ссылкой на Генеральный штаб ВСУ.

Отмечается, что бывший 120 арсенал Главного ракетно-артиллерийского управления поразили подразделения Сил беспилотных систем ВСУ во взаимодействии с другими составляющими Сил обороны.

"Зафиксировано по меньшей мере 8 взрывов. Результаты объективного контроля свидетельствуют о наличии как минимум двух точек возгорания на территории воинской части и признаков вторичной детонации. По шестому утру на объекте в Брянской области продолжался сильный пожар. Результаты поражения уточняются", - говорится. в сообщении.

В Генштабе анонсировали, что совместная удачная боевая работа всех составляющих сил обороны по важным целям РФ будет продолжаться.

Руководитель Центра противодействия дезинформации Андрей Коваленко добавил, что под удар попали склад БК с артиллерийскими боеприпасами, ракетами и авиабомбами.

Напомним, в ночь на 10 ноября российская армия атаковала Украину рекордным количеством БпЛА - 145. Силы ПВО сбили 62 вражеских дрона.

Ранее сообщалось, что 20 октября Силы обороны Украины успешно атаковали военный аэродром "Липецк-2" и завод в Нижегородской области РФ.