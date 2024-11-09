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Об этом передает RegioNews со ссылкой на пресс-центр СБУ.

"Воины СБУ за две недели поразили 16 российских "Градов". Благодаря ювелирной работе операторов ударных дронов ЦСО "А" СБУ эти РСЗО и их экипажи больше не будут уничтожать украинские города и села", – говорится в сообщении.

Напомним, ранее на Луганском направлении подразделения Сил беспилотных систем ВСУ обнаружили и уничтожили российский зенитный ракетный комплекс "Оса".