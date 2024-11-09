Расследование катастрофы F-16 в Украине: назначены 11 судебных экспертиз

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Украинские правоохранители до сих пор расследуют авиакатастрофу истребителя F-16, в результате которой погиб пилот Алексей Месь. Сейчас продолжаются экспертизы

Об этом рассказали в Госбюро расследований по запросу "Суспільного", передает RegioNews.

Для выяснения причин и обстоятельств авиакатастрофы назначены 11 судебных экспертиз – в частности, изучают информацию из изъятого бортового самописца из указанного самолета, а также проводят товароведческую и судебно-медицинскую экспертизу.

В ГБР отмечают, что говорить об окончательных причинах аварии самолета и причастны ли к ней конкретные чиновники или сам пилот можно будет по завершении всех экспертиз.

Напомним, крушение истребителя F-16 произошло во время выполнения боевой миссии в августе 2024 года. Тогда погиб пилот Алексей Месь, позывной Мунфиш.