В Кировоградской области обломки вражеского "Шахеда" повредили дом

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Об этом сообщил начальник Кировоградской ОВА Андрей Райкович, передает RegioNews.

"Враг не прекращает террор наших мирных городов и сел дронами. Результативно отработали защитники неба. В одной из громад Головановского района обломками сбитого дрона повреждены несколько окон в частном доме", – отметил Райкович.

По его словам, в результате вражеской атаки никто не пострадал.

Напомним, ночью 9 ноября российские военные совершили массированную атаку с помощью БПЛА по Одессе и пригородов. Погибла женщина, среди 13 раненых – дети.