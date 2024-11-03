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03 ноября 2024, 18:08

Юрий Игнат ответил на заявление Безуглой о том, что военных из частей ПВО отправляют в пехоту

03 ноября 2024, 18:08
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фото: Facebook
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Военные из частей Воздушных сил ВСУ действительно направляются в пехоту, но процент сбития российских беспилотников не уменьшился

Об этом сообщил начальник службы по связям с общественностью Командование Воздушных сил ВСУ Юрий Игнат, передает RegioNews.

"Не от хороших времен… и много, и это очень болезненно для ВС, эти направления. И конечно, это определенным образом влияет на общую картину. Но есть соответствующие решения, должны их выполнять, и понимаете почему", - написал Игнат.

При этом он подчеркнул, что дроны сбивают все Силы обороны, а не только Воздушные силы. Кроме того, процент сбивания "шахедов" не уменьшился.

"Объясню еще раз — вместе с шахедами уже второй месяц подряд летит еще кое-что, слепленное, как говорится, "из говна и палок", которое мы в сводках называем БПЛА неустановленного типа. Их половина — они маркируются как локационно потерянные", — добавил Игнат.

Накануне народная депутат Марьяна Безуглая написала в своих соцсетях: "Шахеды" стали сбивать хуже, заметили? ПВО переводят в пехоту".

Напомним, как сообщили ранее в Воздушных силах ВСУ, в течение ночи ПВО сбило 66 российских беспилотников, а всего россияне запустили по Украине 96 дронов.

ВСУ дрон ПВО Безуглая Марьяна Владимировна Игнат Юрий Робертович Воздушные силы
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