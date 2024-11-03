В результате атаки дронов в Киеве повреждено здание института журналистики

фото: chytomo.com

В результате атаки российских дронов в ночь на 3 ноября в Шевченковском районе Киева обломки повредили здание Учебно-научного института журналистики Киевского национального университета имени Тараса Шевченко

Об этом в комментарии журналистам рассказала преподавательница Института журналистики Елена Грозна, передает RegioNews.

По словам преподавательницы, повреждена фронтальная часть здания, расположенного ближе к общежитию Институт международных отношений Киевского национального университета. Она отметила, что на этой стороне здания вылетели почти все окна.

Елена Грозна отметила, что последствия падения обломков помогают ликвидировать студенты, большинство из которых проживают в общежитии, также получившем повреждения в результате дроновой атаки.

Сотрудники и студенты института не пострадали.

Преподаватель также отметила, что по крайней мере в течение следующей недели в институте будет действовать дистанционное обучение.

Напомним, ранее в КМВА сообщили, что в ночь на 3 ноября российские войска совершили очередную дроновую атаку по Киеву. Падение обломков зафиксировано в двух районах столицы.