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03 листопада 2024, 18:08

Юрій Ігнат відповів на заяву Безуглої про те, що військових з частин ППО відправляють у піхоту

03 листопада 2024, 18:08
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фото: Facebook
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Військових з частин Повітряних сил ЗСУ справді направляють в піхоту, але відсоток збиття російських безпілотників не зменшився

Про це повідомив начальник служби звʼязків з громадськістю Командування Повітряних сил ЗСУ Юрій Ігнат, передає RegioNews.

"Не від хороших часів… і багато, і це дуже болісно для ПС, оті направлення. І звісно, це в певний спосіб впливає на загальну картину. Але є відповідні рішення, маємо їх виконувати, і розумієте чому", - написав Ігнат.

При цьому він наголосив, що дрони збивають всі Сили оборони, а не лише Повітряні сили. Окрім того, відсоток збиття "шахедів" не зменшився.

"Поясню ще раз — разом із "шахедами” вже другий місяць поспіль летить іще дещо, зліплене, як то кажуть, "з гівна і палок”, яке ми у зведеннях називаємо "БпЛА невстановленого типу”. Їх половина — вони маркуються як "локаційно втрачені”", — додав Ігнат.

Напередодні народна депутатка Мар’яна Безугла написала у своїх соцмережах: ""Шахеди” стали збивати гірше, помітили? ППО переводять у піхоту".

Нагадаємо, як повідомили раніше у Повітряних силах ЗСУ, протягом ночі ППО збила 66 російських безпілотників, а всього росіяни запустили по Україні 96 дронів.

ЗСУ дрон ППО Безугла Марʼяна Володимирівна Ігнат Юрій Робертович Повітряні сили
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