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20 ноября 2021, 15:16

Поцеловал чужого ребенка: в Польше будут судить украинца, который "соскучился" по своим детям

20 ноября 2021, 15:16
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Фото: из открытых источников
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В Польше будут судить 34-летнего украинца, который пришел в школу и поцеловал чужого ребенка. Мужчина погладил неизвестную ему девочку по голове, после чего "одарил" ее поцелуем в лоб. Теперь ему грозит тюрьма

Об этом сообщает RegioNews со ссылкой на польское издание Dziennik.

В начале ноября гражданин Украины зашел в начальную школу Варшавы, которая расположена в районе Влохи, и отправился в раздевалку. Там он подошел к девочке, которую даже не знал. Украинец погладил чужого ребенка по голове и поцеловал школьницу в лоб. О реакции девочки можно лишь догадываться.

Украинца задержали за посягательство на физическую неприкосновенность несовершеннолетнего ребенка. Мужчине грозит до одного года тюрьмы.

По данным прокуратуры, подозреваемый пошел на столь странный поступок из-за того, что "соскучился по своим детям", которые остались в Украине.

Мужчина якобы сильно тоскует.

Ранее мы писали, что украинец с видом на жительство в Польше был задержан польскими правоохранителями за "содействие в незаконном пересечении границы". Он вез четырех нелегальных мигрантов.

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