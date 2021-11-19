В Польше задержан украинец за перевозку четырех нелегальных мигрантов

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Украинец с видом на жительство в Польше был задержан польскими правоохранителями за "содействие в незаконном пересечении границы". Он вез четырех нелегальных мигрантов

Об этом сообщает RegioNews со ссылкой на Portal Samorzadowy.

Украинец был задержан в селе Боратынец-Ляцки.

"Возле машины стоял гражданин Украины, имеющий вид на жительство в Польше. Он сообщил полицейскому, что везет четырех иностранцев, которые незаконно пересекли границу Республики Польша. Мужчина был задержан, а его автомобиль отбуксирован на стоянку вещественных доказательств", - говорится в сообщении полицейских.

Ранее мы писали, что Государственная пограничная служба Украины предупредила попытку 15 иностранных граждан с Ближнего Востока попасть в Украину из Республики Беларусь.