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19 ноября 2021, 11:46

В Польше задержан украинец за перевозку четырех нелегальных мигрантов

19 ноября 2021, 11:46
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Фото: из открытых источников
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Украинец с видом на жительство в Польше был задержан польскими правоохранителями за "содействие в незаконном пересечении границы". Он вез четырех нелегальных мигрантов

Об этом сообщает RegioNews со ссылкой на Portal Samorzadowy.

Украинец был задержан в селе Боратынец-Ляцки.

"Возле машины стоял гражданин Украины, имеющий вид на жительство в Польше. Он сообщил полицейскому, что везет четырех иностранцев, которые незаконно пересекли границу Республики Польша. Мужчина был задержан, а его автомобиль отбуксирован на стоянку вещественных доказательств", - говорится в сообщении полицейских.

Ранее мы писали, что Государственная пограничная служба Украины предупредила попытку 15 иностранных граждан с Ближнего Востока попасть в Украину из Республики Беларусь.

Польша украинцы задержание миграция нелегалы

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