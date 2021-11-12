На Киевщине будут судить гражданку Британии за похищение и ограбление латвийца

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Солом'янською окружной прокуратурой города Киева направлен в суд обвинительный акт в отношении гражданки Великобритании и ее сообщников, которые похитили мужчину и незаконно его удерживали, требуя вернуть несуществующий долг

Об этом сообщает пресс-служба Киевской городской прокуратуры, передает RegioNews.

По данным прокуратуры, досудебным расследованием установлено, что потерпевший, 45-летний гражданин Латвии, совместно со своей знакомой 49-летней гражданкой Великобритании прилетели в Киев и по ее просьбе поехали в город Борисполь.

"Приехав по адресу, "туристы" зашли в дом, где их встретили двое мужчин. Применив физическую силу к потерпевшему, путем нанесения множественных ударов в различные части тела, злоумышленники сообщили ему, что тот якобы задолжал значительную сумму денег и должен немедленно их вернуть", - говорится в сообщении.

В дальнейшем потерпевший, будучи удерживаемым больше суток, и имея реальные опасения за свою жизнь и здоровье, перечислил на расчетные счета знакомой более 15 тыс. фунтов стерлингов. Получив желаемое, злоумышленники отпустили потерпевшего.

В прокуратуре добавили, что организатором похищения оказалась указанная знакомая потерпевшего, которая подговорила на совершение преступления двух местных жителей 1975 и 1977 г. р.

Сейчас обвинительный акт направлен в Бориспольский горрайонный суд Киевской области для рассмотрения по существу.

Как сообщалось, следователи Государственного бюро расследований подозревают двух сотрудников центрального аппарата Службы безопасности Украины и одного работника территориального подразделения службы в незаконном содержании и вымогательстве денег у иностранца.