Поцілував чужу дитину: у Польщі судитимуть українця, який "скучив" за своїми дітьми

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У Польщі судитимуть 34-річного українця, який прийшов до школи І поцілував чужу дитину. Чоловік погладив невідому йому дівчинку по голові, після чого "обдарував" її поцілунком в лоб. Тепер йому загрожує в'язниця

Про це повідомляє RegioNews з посиланням на польське видання Dziennik.

На початку листопада громадянин України зайшов до початкової школи Варшави, яка розташована в районі Влохи, і відправився в роздягальню. Там він підійшов до дівчинки, яку навіть не знав. Українець погладив чужу дитину по голові і поцілував школярку в лоб. Про реакцію дівчинки можна лише здогадуватися.

Українця затримали за посягання на фізичну недоторканність неповнолітньої дитини. Чоловікові загрожує до одного року в'язниці.

За даними прокуратури, підозрюваний пішов на такий дивний вчинок через те, що" скучив за своїми дітьми", які залишилися в Україні.

Чоловік нібито сильно сумує.

Раніше ми писали, що українець з видом на проживання в Польщі був затриманий польськими правоохоронцями за "сприяння в незаконному перетині кордону". Він віз чотирьох нелегальних мігрантів.