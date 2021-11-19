СБУ разоблачила военного, который собирал для россиян данные о ракетных арсеналах Украины

Фото: СБУ

Об этом сообщает Служба безопасности Украины, передает RegioNews.

"В ходе оперативных действий разоблачили одного из командиров воинской части Западного региона, который скрытно собирал секретные данные об арсеналах ракетного вооружения на территории Украины", - говорится в сообщении.

Во время обысков по месту жительства военнослужащего изъят ноутбук и флешноситель, на которых он незаконно накапливал материалы гостайны.

"Среди выявленных сведений-закрытая информация о более десятка баз хранения ракет и боеприпасов Вооруженных Сил Украины, секретные данные о схемах дислокации и организационно-штатные структуры арсеналов вооружения, а также об укомплектованности соответствующих подразделений личным составом и техникой", – подчеркнули в СБУ.

Сейчас проверяется причастность злоумышленника к разведывательно-подрывной деятельности спецслужб РФ против государственной безопасности нашей страны.

В рамках уголовного производства, начатого следователями СБУ по ч. 1 ст. 422 (разглашение сведений военного характера, составляющих государственную тайну, или потеря документов или материалов, содержащих такие сведения) Уголовного кодекса Украины, продолжается досудебное расследование для установления всех обстоятельств противоправной деятельности.

Решается вопрос относительно сообщения злоумышленнику о подозрении и избрании судом меры пресечения.

Как сообщалось, сотрудники Службы безопасности Украины разоблачили руководителя одной из шахт государственного предприятия Волыньуголь на финансировании сепаратистов в "ЛНР".