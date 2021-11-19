СБУ викрила військового, який збирав для росіян дані про ракетні арсенали України

Фото: СБУ

Про це повідомляє Служба безпеки України, передає RegioNews.

"У ході оперативних дій викрито одного з командирів військової частини Західного регіону, який приховано збирав секретні дані щодо арсеналів ракетного озброєння на території України", - йдеться у повідомленні.

Під час обшуків за місцем проживання військовослужбовця вилучено ноутбук та флешносій, на яких він незаконно накопичував матеріали держтаємниці.

"Серед виявлених відомостей – закрита інформація щодо більше десятка баз зберігання ракет і боєприпасів Збройних Сил України, секретні дані про схеми дислокації та організаційно-штатні структури арсеналів озброєння, а також щодо укомплектованості відповідних підрозділів особовим складом і технікою", – підкреслили в СБУ.

Наразі перевіряється причетність зловмисника до розвідувально-підривної діяльності спецслужб РФ проти державної безпеки нашої країни.

У межах кримінального провадження, розпочатого слідчими СБУ за ч. 1 ст. 422 (розголошення відомостей військового характеру, що становлять державну таємницю, або втрата документів чи матеріалів, що містять такі відомості) Кримінального кодексу України, триває досудове розслідування для встановлення всіх обставин протиправної діяльності.

Вирішується питання щодо повідомлення зловмиснику про підозру та обрання судом міри запобіжного заходу.

Як повідомлялося, співробітники Служби безпеки України викрили керівника однієї з шахт державного підприємства Волиньвугілля на фінансуванні сепаратистів у "ЛНР".