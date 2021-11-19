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19 ноября 2021, 10:44

Хотели "посмотреть" на Львовщину: 15 мигрантов из Беларуси пытались попасть в Украину

19 ноября 2021, 10:44
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Фото: из открытых источников
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Государственная пограничная служба Украины предупредила попытку иностранных граждан с Ближнего Востока попасть в Украину из Республики Беларусь

Об этом сообщает RegioNews со ссылкой на пресс-службу ГПСУ.

За более чем вымышленной целью поездки они пытались пересечь границу в пункте пропуска в Черниговской области.

В частности, 15 иностранцев направлялись рейсовым автобусом из Минска.

"Во время мероприятий пограничного контроля граждане говорили военнослужащим ГПСУ, что направляются в наше государство с целью туризма. Однако, в ходе дополнительной проверки выяснили, что иностранцы, среди которых четверо подростков, несколько недель назад прилетели в столицу Беларуси и тут же направились в Гродненскую область. С их слов осмотрев "достопримечательности" на западе соседней республики путешественники решили заглянуть еще и в Украину. Путники уверяли, в нашей стране их больше всего интересуют пейзажи Львовской области. Именно из Львова они, якобы, планировали вернуться домой", - говорится в сообщении.

Также установлено, что большинство из указанных лиц имели паспорта, выданные практически в один период, в сентябре – октябре этого года.

Сейчас военнослужащие Госпогранслужбы приняли решение о непропуске и возвращении путешественников в Республику Беларусь, поскольку указанные лица не имели оснований для въезда на территорию нашего государства.

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