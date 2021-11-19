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19 листопада 2021, 10:44

Хотіли "подивитися" на Львівщину: 15 мігрантів з Білорусі намагалися потрапити в Україну

19 листопада 2021, 10:44
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Фото: iз відкритих джерел
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Державна прикордонна служба України попередила спробу іноземних громадян з Близького Сходу потрапити в Україну з Республіки Білорусь

Про це повідомляє RegioNews з посиланням на прес-службу ДПСУ.

За більш ніж вигаданою метою поїздки вони намагалися перетнути кордон у пункті пропуску в Чернігівській області.

Зокрема, 15 іноземців прямували рейсовим автобусом з Мінська.

"Під час заходів прикордонного контролю громадяни говорили військовослужбовцям ДПСУ, що направляються в нашу державу з метою туризму. Однак, в ході додаткової перевірки з'ясували, що іноземці, серед яких четверо підлітків, кілька тижнів тому прилетіли в столицю Білорусі і тут же попрямували в Гродненську область. З їхніх слів оглянувши "пам'ятки" на заході сусідньої республіки мандрівники вирішили зазирнути ще й в Україну. Подорожні запевняли, в нашій країні їх найбільше цікавлять пейзажі Львівської області. Саме зі Львова вони, нібито, планували повернутися додому", - йдеться в повідомленні.

Також встановлено, що більшість із зазначених осіб мали паспорти, видані практично в один період, у вересні – жовтні цього року.

Наразі військовослужбовці Держприкордонслужби прийняли рішення про непропуск та повернення мандрівників до Республіки Білорусь, оскільки зазначені особи не мали підстав для в'їзду на територію нашої держави.

Держприкордонслужба міграція

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