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25 октября 2021, 14:24 31

В Киеве правоохранители обнаружили 14 нелегальных мигрантов

25 октября 2021, 14:24 31
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Фото: из открытых источников
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В Киеве полицейские обнаружили 16 иностранцев, среди которых четырнадцать человек превысили сроки законного пребывания в Украине

Об этом сообщает RegioNews со ссылкой на отдел коммуникации полиции Киева.

С целью выявления иностранных граждан, которые незаконно находятся на территории Украины, правоохранители провели рейды в Шевченковском районе столицы. В результате полицейские обнаружили 16 иностранцев, среди которых четырнадцать человек превысили сроки законного пребывания в Украине.

В отношении восьми правонарушителей принято решение о принудительном возвращении в страны происхождения", - говорится в сообщении.

Правоохранители доставили нелегалов в Государственную миграционную службу Центрального межрегионального управления в городе Киеве и Киевской области.

Напомним, пограничники не пропустили в Украину 400 человек с начала года. Из них сто человек - потенциальные нелегальные мигранты.

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