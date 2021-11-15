Прививки против COVID-19 за неделю сделали более 1,6 млн украинцев
В Украине 1 606 542 человека привиты против COVID-19 за неделю с 8 по 14 ноября 2021 года
Об этом пишет RegioNews со ссылкой на Телеграм-канал "Коронавирус_инфо".
В том числе вакцинировано 1 дозой — 822 360 человек, 2 дозой — 784 182 человека.
От начала кампании суммарное количество сделанных прививок составляет 20 950 877. Из них получили 1 дозу — 12 228 642 человека, завершили вакцинацию (получили 2 дозы) — 8 722 235 (из них 2 человека получили 1 дозу за рубежом).
Как сообщалось, в Украине за минувшие сутки, 14 ноября, зафиксировано 10 802 новых подтвержденных случая коронавирусной болезни COVID-19 (из них детей – 764, медработников-132).
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