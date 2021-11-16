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16 ноября 2021, 09:12

Новый антирекорд: за сутки почти 850 человек умерли от коронавируса

16 ноября 2021, 09:12
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Фото: из открытых источников
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В Украине за минувшие сутки, 15 ноября, выявили 16 308 новых случаев коронавируса. Известно, что среди них 1 168 детей и 327 медработников. Также 838 человек умерли от осложнений болезни - это максимум за все время пандемии

Об этом пишет RegioNews со ссылкой на пресс-службу Министерства здравоохранения Украины.

Отметим, что предыдущий антирекорд – 833 смерти за сутки, был зафиксирован 9 ноября. Самый высокий суточный прирост смертности зафиксировали в Донецкой области, где вчера умерли аж 102 инфицированных.

Также за вчера 21 914 украинцев выздоровели. Госпитализировали 2 264 человека с подозрением или подтвержденным COVID-19. Больше всего новых случаев зафиксировали в Днепропетровской (1 635), Одесской (1 549) областях и в Киеве (1481).

Данные с временно оккупированных территорий АР Крым, Донецкой, Луганской областей и города Севастополя отсутствуют.

С начала пандемии в стране обнаружили 3 244 749 случаев COVID-19. Из них 77 985 человек умерли от осложнений заболевания, а 2 664 373 — выздоровели.

Ранее мы писали, что в Украине за сутки, 14 ноября, зафиксировано 10 802 новых подтвержденных случая коронавирусной болезни COVID-19 (из них детей – 764, медработников – 132).

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