16:52  07 ноября
Дальнейшая работа "нормандского формата" под вопросом, - спикер Зеленского
15:15  07 ноября
В Днепре из окна многоэтажки выпала женщина, - СМИ
10:03  07 ноября
Оккупанты на Донбассе притихли - всего два обстрела за сутки
UA | RU
UA | RU
07 ноября 2021, 15:15 254

В Днепре из окна многоэтажки выпала женщина, - СМИ

07 ноября 2021, 15:15 254
Читайте також українською мовою
Фото из открытых источников
Читайте також
українською мовою

В Днепре женщина на ул. Космонавтов, 22 из окна на девятом этаже выпала 54-летняя женщина

Как сообщил "Днепр Оперативный", полиции и медикам об этом сообщили очевидцы, пишет RegioNews.

Медикам оставалось только констатировать смерть женщины от полученных травм. Выяснилось, что в момент трагедии в квартире находились также отец и сын погибшей. По их словам, окна и балкон были закрыты, а сами они спали, и не видели момента падения.

Правоохранители устанавливают все обстоятельства происшествия.

Напомним, недавно на Херсонщине в лесу нашли повешенным полицейского.

самоубийство Днепр

 
Год правительства Шмыгаля
Вся президентская рать
50 оттенков Зеленского
Местные коалиции: кто будет контролировать регионы
Подписывайтесь на RegioNews
30 мая 2021
День защиты детей. В Харькове Михаил Добкин организовал настоящий праздник для маленьких харьковчан
21 апреля 2021
Коллектив "Времени Добкина" возле Харьковского горсовета требовал прекратить бандитизм и провокации
31 марта 2021
Мэр Черкасс Бондаренко: "Президент не знает, что делается в регионах"
Все видео »
Правительственная перетасовка. Кого усилят изменения в Кабмине, а кому и чем это может угрожать
О чем говорят свежие рейтинги, или когда начнет разбегаться монобольшинство
Все публикации »
Виктор Таран
Алексей Голобуцкий
Игорь Гужва
Все блоги »

Нажмите «Нравится», чтобы читать
Regionews.ua в Facebook

Regionews.ua