В Днепре из окна многоэтажки выпала женщина, - СМИ
В Днепре женщина на ул. Космонавтов, 22 из окна на девятом этаже выпала 54-летняя женщина
Как сообщил "Днепр Оперативный", полиции и медикам об этом сообщили очевидцы, пишет RegioNews.
Медикам оставалось только констатировать смерть женщины от полученных травм. Выяснилось, что в момент трагедии в квартире находились также отец и сын погибшей. По их словам, окна и балкон были закрыты, а сами они спали, и не видели момента падения.
Правоохранители устанавливают все обстоятельства происшествия.
Напомним, недавно на Херсонщине в лесу нашли повешенным полицейского.
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